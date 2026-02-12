Motorista com CNH vencida capota carro no Viaduto João Antônio Ravache, em Volta Redonda

Um motorista de 62 anos perdeu o controle do carro e capotou o veículo na noite de quarta-feira (dia 11), no Viaduto João Antônio Ravache, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Apesar do impacto, felizmente, ninguém ficou ferido.

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), o condutor relatou aos agentes que teria perdido o freio enquanto descia o viaduto. O veículo, um Corsa, acabou capotando no final da descida, na altura da Rua 41.

A Guarda Municipal foi acionada para controlar o trânsito e realizar os procedimentos no local. Durante a ocorrência, os agentes constataram que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista estava vencida e que o documento do veículo apresentava irregularidade desde 2023.

O condutor foi multado em R$ 293,47 por dirigir com a CNH vencida, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro, e o carro foi removido ao depósito municipal.

Foto: Divulgação/Semop