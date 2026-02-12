PF prende terceiro investigado por abuso sexual infantil na terceira fase da Operação Classificação de Risco em Angra

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (dia 12), a terceira fase da Operação Classificação de Risco, que apura a prática de crimes relacionados ao abuso sexual de crianças e adolescentes na cidade de Angra dos Reis.

Na ação de hoje, policiais federais cumprem um mandado de prisão temporária no referido município contra um homem de 32 anos. Ele é investigado por participação nos crimes de compartilhamento de cenas contendo abuso sexual infantil e também por indícios de aliciamento de crianças para fins sexuais.

A operação teve início a partir de monitoramentos realizados no ambiente virtual, que identificaram indícios de armazenamento e compartilhamento de arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil. Com o avanço das diligências, foi possível localizar o primeiro investigado – um médico pediatra que atuava nas redes pública e privada de saúde –, tendo sido decretada sua prisão temporária na fase inicial da operação.

Durante a análise pericial dos dispositivos eletrônicos apreendidos, foram identificadas interações relevantes com terceiros, o que levou à deflagração da segunda fase da operação. Na ocasião, um professor da rede pública de ensino foi preso temporariamente, diante de indícios de participação no compartilhamento de material ilícito e possível envolvimento em condutas relacionadas ao aliciamento de crianças para fins sexuais.

O aprofundamento das investigações, especialmente a partir da extração e análise de dados telemáticos e registros de comunicação, revelou novos elementos que indicavam a atuação de um terceiro participante, preso no âmbito da deflagração de hoje.

Além da prisão, também foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, um no Centro de Angra dos Reis e outro no distrito de Conceição do Jacareí, em Mangaratiba/RJ. As diligências em questão visam a coleta de equipamentos eletrônicos que serão submetidos à perícia técnica, a fim de identificar a extensão do envolvimento dos investigados, eventuais vítimas e possíveis outros participantes.

A Operação Classificação de Risco integra ações permanentes da Polícia Federal em Angra dos Reis voltadas ao enfrentamento do abuso sexual infantil e à repressão de crimes praticados no ambiente virtual.

Foto: Divulgação