Foragido da Justiça é preso durante ação conjunta no Aterrado, em Volta Redonda

Um homem de 36 anos, com mandado de prisão por evasão do sistema prisional, foi detido na manhã desta quinta-feira (dia 19) durante uma ação de apoio da Polícia Militar à Vigilância Sanitária em Volta Redonda. A abordagem aconteceu na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado, enquanto equipes realizavam a limpeza de áreas usadas como moradia por pessoas em situação de rua.

Segundo a PM, os agentes se depararam com dois indivíduos no local e tentaram identificá-los no sistema da corporação. Como a consulta inicial não foi concluída, ambos foram encaminhados para a 93ª Delegacia de Polícia.

Na unidade, foi constatado que um dos abordados possuía mandado de prisão em aberto por evasão do sistema prisional, além de estar com a tornozeleira eletrônica desligada. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

A outra pessoa conduzida foi ouvida e liberada.