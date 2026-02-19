25.6 C
Foragido da Justiça é preso durante ação conjunta no Aterrado, em Volta Redonda

FOLHA DO ACO
Um homem de 36 anos, com mandado de prisão por evasão do sistema prisional, foi detido na manhã desta quinta-feira (dia 19) durante uma ação de apoio da Polícia Militar à Vigilância Sanitária em Volta Redonda. A abordagem aconteceu na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado, enquanto equipes realizavam a limpeza de áreas usadas como moradia por pessoas em situação de rua.

Segundo a PM, os agentes se depararam com dois indivíduos no local e tentaram identificá-los no sistema da corporação. Como a consulta inicial não foi concluída, ambos foram encaminhados para a 93ª Delegacia de Polícia.

Na unidade, foi constatado que um dos abordados possuía mandado de prisão em aberto por evasão do sistema prisional, além de estar com a tornozeleira eletrônica desligada. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

A outra pessoa conduzida foi ouvida e liberada.

