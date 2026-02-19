Resende FC anuncia Arthur Barroso como técnico para 2026

O Resende Futebol Clube oficializou Arthur Barroso, de 36 anos, como o novo treinador da equipe profissional para a temporada 2026. A história de Arthur com o Gigante do Vale começou em 2007, quando chegou para integrar as categorias de base como goleiro. Pouco tempo depois, assinou seu primeiro contrato como profissional e iniciou uma trajetória que o transformaria em um dos maiores nomes da história do clube.

Como goleiro, tornou-se o atleta que mais vezes vestiu a camisa alvinegra: foram 138 jogos no profissional e 26 partidas pelo sub-20, totalizando 164 atuações, marca que o consagrou como recordista de jogos pelo Resende.

Entre os momentos eternizados na memória do torcedor está o gol histórico marcado aos 50 minutos do segundo tempo da final da Copa Rio de 2014, quando subiu ao ataque e, de cabeça, balançou as redes do Madureira Esporte Clube para garantir o título ao clube.

Arthur também participou do acesso à Série A do Campeonato Carioca em 2007, do bicampeonato da Copa Rio em 2015 e das campanhas em competições nacionais que levaram o nome do Resende e da cidade para todo o país.

Após encerrar a carreira como atleta, retornou ao clube como auxiliar técnico, comandou equipes das categorias de base e agora assume o desafio de liderar a equipe profissional.

Em seu retorno oficial, destacou a emoção do momento:

“Assumir esse cargo no clube que defendi por 14 anos é uma honra e uma responsabilidade que levo com muito orgulho.

Busquei experiência, trabalhei em outros clubes e me preparei para esse momento. Hoje me sinto pronto para liderar esse grande projeto.

Vamos em frente, com muito trabalho e comprometimento, para colocar o Resende no lugar que ele merece.”

Conheça a Comissão Técnica – Temporada 2026

Apresentação oficial: 23/02

Técnico: Arthur Barroso

Auxiliar Técnico: A definir

Preparador Físico: Carlos Magno

Auxiliar Preparador Físico: João Sampaio

Preparador de Goleiros: Rafael

Analista de Desempenho: Lucas Sales

Supervisor: Virgílio

Fisioterapeuta: Fabiano

Roupeiro: César

O Resende FC inicia 2026 reforçando sua identidade, valorizando sua história e apostando em quem ajudou a construí-la dentro de campo.

Foto: Divulgação