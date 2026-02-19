Polícia Federal prende homem condenado por estupro de vulnerável, em Piraí

A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira (dia 19), um homem condenado por estupro de vulnerável. A prisão ocorreu na Rodovia Presidente Dutra, na altura do município de Piraí.

A partir de levantamentos de dados de inteligência e trocas de informações, policiais federais lotados no Grupo de Capturas da Delegacia da PF em Volta Redonda (DPF/VRA) e no estado de Roraima tiveram êxito em localizar o homem de 28 anos no interior de um ônibus que seguia viagem com outros passageiros.

A ação cumpriu o mandado de prisão definitiva expedido pela 1ª Vara Criminal de União da Vitória/PR.

Após as formalidades de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele foi condenado a cumprir oito anos de prisão pela prática do crime de estupro de vulnerável.