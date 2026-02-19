23.2 C
V Redonda
quinta-feira, fevereiro 19, 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
Início Polícia Polícia Federal prende homem condenado por estupro de vulnerável, em Piraí

Polícia Federal prende homem condenado por estupro de vulnerável, em Piraí

Por
FOLHA DO ACO
-
A Polícia Federal prende o banqueiro Eduardo Plass em nova etapa da Operação Hashtag, desbodramento da Lava Jato no Rio de Janeiro.

A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira (dia 19), um homem condenado por estupro de vulnerável. A prisão ocorreu na Rodovia Presidente Dutra, na altura do município de Piraí.

A partir de levantamentos de dados de inteligência e trocas de informações, policiais federais lotados no Grupo de Capturas da Delegacia da PF em Volta Redonda (DPF/VRA) e no estado de Roraima tiveram êxito em localizar o homem de 28 anos no interior de um ônibus que seguia viagem com outros passageiros.

A ação cumpriu o mandado de prisão definitiva expedido pela 1ª Vara Criminal de União da Vitória/PR.

Após as formalidades de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele foi condenado a cumprir oito anos de prisão pela prática do crime de estupro de vulnerável.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.