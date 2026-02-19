Procurado por tentativa de feminicídio no DF é preso em bar de Barra Mansa

Um homem de 28 anos, procurado pela Justiça do Distrito Federal por tentativa de feminicídio, foi preso na tarde desta quinta-feira (dia 19) em Barra Mansa. A captura aconteceu em um bar no bairro Santa Maria 2, após troca de informações de inteligência entre policiais do Distrito Federal e do 28º BPM da Polícia Militar do Rio.

Segundo a PM, equipes do GAT II e do serviço reservado monitoravam o suspeito havia cerca de um mês, período em que ele estaria escondido na cidade. A prisão foi realizada após as guarnições identificarem o momento considerado mais seguro para a abordagem, com o objetivo de evitar riscos a terceiros.

Contra o homem havia um mandado de prisão expedido pelo Fórum de Samambaia (DF), relacionado a uma investigação por tentativa de feminicídio. Durante a ação, um aparelho celular foi apreendido.

O suspeito foi encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia, onde o mandado foi cumprido. Ele permaneceu preso e está à disposição da Justiça.

A polícia não informou detalhes sobre o caso investigado no Distrito Federal nem sobre eventual transferência do preso para o local do processo.

