Acidente entre moto e caminhonete deixa mulher ferida na Dutra, em Resende

Uma colisão traseira entre uma motocicleta e uma caminhonete deixou uma mulher de 34 anos ferida na manhã desta sexta-feira (dia 20), na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O acidente ocorreu por volta das 7h30, na altura do km 312, no sentido Rio de Janeiro, e provocou congestionamento devido à interdição parcial da pista.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os dois veículos seguiam pela faixa da esquerda, com a caminhonete à frente e a motocicleta logo atrás, quando houve uma redução brusca de velocidade no fluxo. O motorista da caminhonete conseguiu frear, mas a motociclista não conseguiu reduzir a tempo e acabou colidindo na traseira do veículo.

O condutor da caminhonete não se feriu. Já a motociclista sofreu ferimentos e foi socorrida por uma equipe médica da concessionária CCR RioSP, sendo encaminhada ao Hospital de Emergência de Resende.

Segundo a PRF, tanto os condutores quanto os veículos estavam com a documentação regular, sem restrições. A faixa da esquerda permaneceu interditada durante o atendimento da ocorrência, o que causou retenções no trânsito até a liberação total da via.

Foto: Divulgação/PRF