sexta-feira, fevereiro 20, 2026
Corpo de presidente do Geufa será cremado às 17 horas

Corpo de presidente do Geufa será cremado às 17 horas

Por
FOLHA DO ACO
-

Morreu no início da noite de quinta-feira (dia 19), aos 77 anos, a fundadora e presidente do Grupo Espírita União, Fraternidade e Amor, Marilda Delunardo da Silva. Carinhosamente conhecida como Mara, ela estava internada no Hospital da Unimed. A causa da morte de Mara foi Insuficiência respiratória grave, somada a problemas cardíacos. Seu corpo será cremado hoje, às 17 horas, no Portal da Saudade, onde está sendo velado.

Um dos centros espíritas mais conhecidos do Sul Fluminense, o Geufa foi fundado há 44 anos e é responsável pela confecção da famosa pomada Vovô Pedro e do xarope Sinhô Mariano. Além da prática religiosa, funciona como um hospital organo espiritual, com cerca de 200 frequentadores por sessão, que ocorre todas as terças-feiras. O Geufa fica localizado no final da Rua Vasco da Gama, no Jardim Amália Dois.

Foto: Arquivo pessoal

