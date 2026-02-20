Proprietário de bar na Colina relata ameaça armada e agressões dentro do estabelecimento

Uma confusão envolvendo quatro homens – entre eles, um ex-policial militar e um bombeiro – terminou em registro por ameaça, lesão corporal e desobediência na noite de quinta-feira (dia 19), no bairro Colina, em Volta Redonda. O caso aconteceu em um bar na Rua Riachuelo e mobilizou policiais do programa Bairro Presente após denúncia de que indivíduos armados estariam ameaçando o proprietário do estabelecimento.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, um homem de 48 anos, relatou ter sido agredida durante o desentendimento. Segundo ele, um dos envolvidos, de 28 anos, teria dado um tapa em seu rosto e feito ameaça de morte com arma de fogo. Outro suspeito, de 42 anos, teria desferido um soco, enquanto um terceiro, de 36 anos, teria atingido a vítima com uma cadeira nas costas.

Após receber as características dos suspeitos, os policiais realizaram a abordagem. Ainda conforme o registro, dois dos homens resistiram inicialmente às ordens para revista, sendo que um deles afirmou estar armado e só entregaria a arma na presença de um oficial. Após a chegada do apoio, a situação foi controlada.

Na ação, foram apresentadas duas armas de fogo – um revólver calibre 38 com cinco munições e uma pistola calibre .45 com 13 munições – além de um carregador. A vítima informou ainda que já havia tido desentendimento anterior com um dos envolvidos.

Todos foram levados para a 93ª Delegacia de Polícia, onde prestaram depoimento. Os homens foram autuados por diferentes crimes, incluindo ameaça, lesão corporal e desobediência, mas acabaram liberados após a apreciação da autoridade policial. As armas foram devolvidas ao proprietário após apresentação da documentação.