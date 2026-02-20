Atenção: Interdição emergencial fecha a Serra das Araras por até duas horas nesta sexta

Uma interdição total emergencial será realizada às 10h desta sexta-feira (dia 20) no km 225 da Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, em Paracambi, para retirada de rochas fragmentadas na altura do km 231. Segundo a concessionária CCR RioSP, a medida é preventiva e visa reduzir o risco de desprendimento de pedras, garantindo a segurança dos motoristas, principalmente no trecho de subida da Serra das Araras.

De acordo com a empresa, o bloqueio é considerado indispensável diante do potencial perigo de queda de material sobre a pista. A previsão é de que a operação seja concluída em até duas horas, com liberação do tráfego após a retirada das rochas e avaliação das condições de segurança.