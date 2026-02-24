Megaoperação Espoliador: Polícia Civil captura mais de 400 criminosos em todo estado

A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) realiza, nesta terça-feira (dia 24), nova etapa da “Operação Espoliador”, deflagrada de forma simultânea nos 92 municípios do estado, com a mobilização de agentes de todas as delegacias. Até o momento, 438 criminosos foram capturados. A ofensiva busca desarticular toda a cadeia dos crimes contra o patrimônio, alcançando líderes de quadrilhas, executores, colaboradores e receptadores, que sustentam e impulsionam essas práticas criminosas.

Dentre os diversos presos, está um criminoso que ostenta 23 anotações criminais, sendo 14 por crimes patrimoniais, capturado pela 1ª DP (Praça Mauá). Os agentes também prenderam, outro bandido que acumula 14 passagens criminais, por homicídio, receptação, roubo e extorsão. Contra eles, foram cumpridos mandados de prisão.

Em Cabo Frio, na Região dos Lagos, policiais civis da 126ª DP (Cabo Frio) prenderam dois criminosos foragidos da Justiça. O primeiro capturado é apontado como responsável por um latrocínio, onde um idoso foi alvejado durante o roubo de um veículo. Ao todo, o criminoso possui sete anotações criminais, sendo duas por roubo. Durante a mesma ação, a distrital capturou um homem condenado a 18 anos de prisão por roubo qualificado. Ele acumula 11 passagens criminais.

“Esses são criminosos da pior espécie. A Polícia Civil vem, reiteradamente, com uma série de operações, tirando esses bandidos de circulação. O que dificulta, na verdade, é o retrabalho. Mais de 60% dos presos já possuíam anotação criminal. Mesmo com toda movimentação das delegacias, alguns criminosos voltam as ruas no dia seguinte a prisão. A Polícia Civil continuará prendendo, mas precisamos que haja uma reformulação”, esclareceu o secretário de Estado de Polícia Civil, delegado Felipe Curi.

Ainda na Espoliador, agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) recapturaram um marginal condenado a oito anos de prisão pelo crime de roubo. O bandido já havia sido preso, mas foi beneficiado com a condicional durante o cumprimento da pena. Na ocasião, ele descumpriu as condições impostas e foi intimado a voltar para o regime fechado. O homem, contudo, não compareceu para se apresentar e, após intenso trabalho de inteligência da unidade, foi localizado. De acordo com os agentes, o homem possui extenso histórico criminal, com dezenas de anotações por crimes patrimoniais.

A ofensiva desta terça-feira segue a mesma estratégia, com base em inquéritos conduzidos pelas unidades da Polícia Civil que identificaram criminosos de alta periculosidade com mandados expedidos pela Justiça. As apurações indicam ainda que parte dos roubos é fomentada por narcotraficantes que, além do tráfico de drogas, exploram os territórios com outras atividades ilícitas.