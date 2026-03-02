BM: Câmeras registram furto de equipamentos no Parque da Saudade

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, registrou na última sexta-feira (dia 28), por volta das 13h40, um furto nas dependências do Parque Natural Municipal de Saudade. De acordo com o levantamento realizado pela equipe técnica, foram subtraídas três câmeras de monitoramento e galões de gasolina utilizados nas roçadeiras responsáveis pela manutenção do espaço. Além do furto, uma das câmeras foi danificada durante a ação.

O caso foi comunicado às autoridades policiais e as imagens do sistema de monitoramento estão sendo analisadas para auxiliar na identificação dos envolvidos.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Rodrigo Viana, ressaltou a importância da colaboração da população na preservação dos espaços públicos. “É fundamental que os moradores denunciem qualquer atitude suspeita. Também reforçamos a conscientização sobre a importância de não adquirir materiais sem nota fiscal, pois eles podem ter origem ilícita. O Parque de Saudade é um espaço de preservação ambiental, utilizado pela população para lazer e prática de atividades físicas. Lamentamos profundamente essa atitude isolada, que causou danos ao patrimônio público”, destacou.

Rodrigo reforçou que que atos de vandalismo e de furto contra o patrimônio público prejudicam diretamente a população, impactando serviços e gerando custos adicionais aos cofres públicos. “Medidas de reforço na segurança do local já estão sendo avaliadas. A administração municipal segue acompanhando o caso e colaborando com as autoridades para a devida apuração dos fatos, reafirmando o compromisso com a preservação do patrimônio público e a segurança dos frequentadores”, concluiu o secretário.Fotos: Divulgação/PMBM