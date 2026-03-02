VR e BM registram queda nos índices de criminalidade em fevereiro, aponta 28º BPM

Os municípios de Volta Redonda e Barra Mansa registraram redução nos principais índices de criminalidade em fevereiro de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (dia 2) pelo 28º Batalhão de Polícia Militar, com base em estatísticas do Instituto de Segurança Pública (ISP), por meio da plataforma ISP Geo.

Além da queda nos indicadores criminais, o batalhão apresentou o balanço das ações operacionais realizadas no período.

Queda nos índices

Em Volta Redonda, as maiores reduções percentuais foram registradas nos crimes de furto de veículo (-93%) e furto de celular (-71%). Também houve queda nos casos de roubo a transeunte (-67%) e furto a transeunte (-50%).

O termo “transeunte” refere-se à pessoa que circula a pé em via pública. Assim, os crimes classificados dessa forma dizem respeito a ocorrências envolvendo vítimas que caminhavam por ruas e praças.

Houve ainda redução nos registros de roubo de rua (-57%) e nos índices de letalidade violenta (-50%), indicador que engloba homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte.

Em Barra Mansa, o destaque foi a ausência de registros de roubo em coletivo e roubo a residência no período analisado. O furto em coletivo apresentou queda de 100%, enquanto a letalidade violenta caiu 43%. Também houve redução nos casos de furto de veículo (-33%), furto a transeunte (-33%) e roubo de veículo (-25%).

Balanço operacional

De acordo com o 28º BPM, em fevereiro foram registradas:

• 167 pessoas presas

• 12 menores apreendidos

• 39 cumprimentos de mandados de prisão

• 106 ocorrências relacionadas ao tráfico ou à posse de drogas

• 10 armas apreendidas

• 2 granadas apreendidas

• 9 veículos recuperados

O batalhão informou ainda que não houve registros de feminicídio nem de latrocínio no período.

Intensificação do policiamento

Segundo o comando da unidade, “os resultados são atribuídos à intensificação do policiamento ostensivo, ao cumprimento de mandados judiciais e a operações direcionadas com base na análise de dados criminais”.

A corporação reforça que denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800 0260 667, com garantia de anonimato.