23.2 C
V Redonda
segunda-feira, março 2, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Início Volta Redonda Em dois anos consecutivos, verba para contenção de encostas cai 4,65% em...

Em dois anos consecutivos, verba para contenção de encostas cai 4,65% em VR apesar de cenário de risco climático

Por
FOLHA DO ACO
-

Dados das Leis Orçamentárias Anuais (LOA) indicam que, entre 2024 e 2025, houve uma redução aproximada de 4,65% nos recursos destinados à execução de obras de contenção de encostas em áreas de risco e taludes em Volta Redonda.

Em 2024, o orçamento previsto para essa finalidade foi de R$ 3.201.057,00. Já em 2025, o valor destinado caiu para R$ 3.052.100,00, o que representa uma diminuição nominal de R$ 148.957,00.

Embora o orçamento global do município supere R$ 1,8 bilhão, os recursos destinados à contenção de encostas representam cerca de 0,18% do total em 2024 e aproximadamente 0,17% em 2025. A variação pode parecer pequena dentro do orçamento geral, mas ganha relevância por se tratar de investimentos diretamente ligados à prevenção de desastres e à preservação de vidas.

Tragédia em JF reforça alerta nacional

A discussão sobre prevenção ganhou força após as fortes chuvas que atingiram Juiz de Fora, em Minas Gerais. Até o início deste domingo (dia 1°), o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais havia confirmado 63 mortes em decorrência de deslizamentos de terra e enchentes. O número de desaparecidos era de 13, além de milhares de desabrigados.

O cenário evidenciou, mais uma vez, a vulnerabilidade de cidades com topografia acidentada diante de eventos climáticos extremos. Especialistas apontam que intervenções como cortinas atirantadas, estruturas ancoradas no solo para estabilização de encostas, e sistemas adequados de drenagem podem reduzir significativamente os riscos em áreas críticas.

O episódio reforça que ações emergenciais, embora indispensáveis, não substituem políticas públicas permanentes de longo prazo voltadas à mitigação de riscos.

A tragédia que marcou Volta Redonda

Em Volta Redonda, a última grande tragédia provocada por deslizamento de terra ocorreu em 1982, na Rua Resende, no bairro Eldorado, na região do Grande Retiro. O desabamento de um barranco resultou na morte de uma mulher e de uma criança, marcando profundamente a memória da cidade e acendendo o alerta para os riscos geológicos em áreas urbanas construídas em encostas.

Até então, o município não contava com políticas estruturadas de contenção. A partir de meados da década de 1980, o cenário começou a mudar.

Durante a gestão do então prefeito Marino Clinger (1986-1988), a Secretaria Municipal de Obras, sob a liderança do engenheiro Sérgio Sodré, passou a enfrentar de forma técnica e planejada problemas considerados crônicos no município. À época, os investimentos em infraestrutura pesada foram alvo de críticas por parte da oposição, que questionava o volume de recursos destinados a obras de contenção, intervenções de alto custo e pouca visibilidade política.

Enquanto parte do debate público defendia prioridades mais imediatistas, a administração municipal sustentava que a prevenção de desastres exige planejamento, responsabilidade fiscal e investimento contínuo, mesmo quando o retorno político não é imediato.

Soluções pioneiras e bairros beneficiados

Naquele período, a Cidade do Aço adotou soluções consideradas inovadoras para a época, como a implantação de cortinas atirantadas e muros de solo-cimento, técnicas de engenharia geotécnica voltadas à estabilização de taludes.

Parte do conhecimento técnico aplicado teve como referência experiências desenvolvidas em Juiz de Fora, que à época era considerada referência nacional em obras de contenção de encostas devido à sua topografia acidentada. As intervenções representaram um marco na prevenção de deslizamentos em Volta Redonda e beneficiaram diretamente comunidades historicamente vulneráveis. Entre os bairros atendidos estão Coqueiros, Mariana Torres, Vila Brasília, São Cristóvão, Minerlândia, Santa Inês, Retiro, Ponte Alta, Eucaliptal e Santo Agostinho.

A última grande intervenção com cortina atirantada foi executada no bairro São Sebastião.

Estrutura institucional permanente

Com a criação do Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban), em 1993, durante o governo do então prefeito Paulo Cesar Baltazar (1993-1996), o município passou a contar com uma estrutura institucional específica para a execução de obras de contenção de encostas e intervenções em áreas de risco.

O fundo consolidou uma política pública permanente de prevenção, garantindo continuidade administrativa aos serviços de estabilização geotécnica ao longo das décadas.

Debate sobre prioridade orçamentária

Em um cenário de mudanças climáticas e eventos extremos cada vez mais frequentes, o debate sobre prioridade orçamentária ganha centralidade. Embora os recursos destinados à contenção representem pequena parcela do orçamento total, tratam-se de investimentos diretamente relacionados à segurança da população.

A experiência recente de Juiz de Fora e a memória histórica de Volta Redonda reforçam uma conclusão recorrente entre especialistas: prevenção exige continuidade, planejamento técnico e decisão política. Obras estruturantes podem não gerar impacto imediato na percepção pública, mas são determinantes para evitar que períodos de chuvas intensas se transformem em tragédias anunciadas.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.