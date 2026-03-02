23.2 C
V Redonda
segunda-feira, março 2, 2026
Polícia

Suspeito de agiotagem e extorsão é preso no bairro São Sebastião, em Barra Mansa

Por
FOLHA DO ACO
-

Policiais civis da 93ª DP prenderam, no dia 27 de fevereiro, um homem suspeito de envolvimento com crimes de agiotagem e extorsão, no bairro São Sebastião, em Barra Mansa. A ação foi coordenada pelos delegados Vinicius Coutinho e José Carlos Pereira Neto.

Os agentes cumpriram mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra o suspeito e, no local, encontraram anotações com centenas de nomes de possíveis vítimas, acompanhados dos valores que estariam sendo cobrados.

O suspeito foi conduzido à delegacia, e, em seguida, ele será encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, outras pessoas que possam ter sido vítimas dos crimes podem procurar a unidade em Volta Redonda para registrar ocorrência.

