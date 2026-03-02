VR: Homem é preso com arma e munições após denúncia em grupo de WhatsApp da Ordem Pública

Uma denúncia de uma agressão contra uma mulher enviada em tempo real a um grupo de WhatsApp gerido pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) resultou na prisão de um homem de 30 anos, em Volta Redonda. O suspeito foi flagrado com um revólver calibre .38 e munições. A vítima é a ex-namorada dele, uma jovem de 18 anos. O caso foi registrado entre a noite de sexta-feira (dia 27) e a madrugada de sábado (dia 28).

A denúncia partiu de um participante de um dos grupos da Semop, que relatou ter visto a jovem sendo colocada à força dentro de um Chevrolet Onix, enquanto pedia socorro, no bairro Fazendinha. O denunciante chegou a acompanhar o automóvel por alguns minutos e a gravar vídeos que auxiliaram na atuação dos agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública – serviço da Semop composto por um agente da secretaria e policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis).

De posse da placa, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) utilizou o sistema de monitoramento por câmeras para rastrear o trajeto do carro. Em tempo real, as informações foram repassadas às equipes em fiscalização nas ruas, o que permitiu a interceptação do veículo na Avenida Waldir Sobreira Pires, no bairro Bom Jesus.

No interior do automóvel estavam três ocupantes: dois homens, de 24 e 30 anos, e uma mulher de 42 anos, que conduzia o veículo. A suposta vítima não foi localizada no momento da abordagem. Durante a revista pessoal no homem de 30 anos, foram encontrados com ele um coldre vazio e uma munição calibre .38. Na sequência da busca no interior do veículo, os agentes localizaram um revólver calibre .38, marca Taurus, municiado com seis projéteis intactos, escondido atrás do encosto de cabeça do banco onde ele estava sentado.

Paralelamente, a suposta vítima compareceu por meios próprios à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda, onde relatou ter sido agredida e ameaçada de morte pelo ex-companheiro e outros envolvidos. Em seu depoimento, ela contou que estava na casa da ex-sogra quando foi imobilizada, colocada à força no veículo e abandonada, ainda amarrada, nas proximidades do bairro Monte Castelo, após os suspeitos perceberem a aproximação de uma viatura da Ordem Pública.

Diante dos fatos, o homem foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, lesão corporal e ameaça, permanecendo preso na 93ª Delegacia de Polícia. Na Deam, além do registro, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência contra o ex-namorado.

Para o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, a ocorrência comprova a eficácia do modelo de segurança adotado pelo município, baseado na integração entre tecnologia e participação popular.

“Essa ação demonstra a importância da participação da sociedade aliada à tecnologia, por meio dos grupos de WhatsApp e das câmeras de monitoramento. Parabéns a todos os envolvidos, principalmente aos denunciantes. A informação em tempo real permitiu que nossas equipes atuassem com rapidez, precisão e segurança, impedindo que uma situação mais grave pudesse acontecer. O Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda existe para isso: proteger vidas, otimizar recursos das forças de segurança e agir antes que uma situação evolua para algo irreversível”, afirmou o secretário.

Fotos: Divulgação/Semop.