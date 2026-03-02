23.2 C
V Redonda
segunda-feira, março 2, 2026
Início Polícia VR: Homem é preso com 3 kg de cocaína em Três Poços

VR: Homem é preso com 3 kg de cocaína em Três Poços

Por
FOLHA DO ACO
-

Um homem de 29 anos foi preso nesta segunda-feira (dia 2) suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na Servidão Colorado, no bairro Três Poços, em Volta Redonda. Com ele, os policiais apreenderam grande quantidade de drogas e materiais utilizados para preparo e distribuição.

Os agentes receberem informações sobre a atuação de um suspeito na venda de entorpecentes no local. Durante a abordagem, o homem foi flagrado com R$ 64,10 em dinheiro, dois liquidificadores, cerca de 100 pacotes de sacolés, além de aproximadamente mil eppendorfs vazios, geralmente usados para embalar drogas. Também foram encontrados 9 pedras de crack, 80 eppendorfs de cocaína, 18 trouxinhas de maconha e dois sacos contendo cerca de 3 quilos de cocaína.

O suspeito foi encaminhado para a 93ª DP.

