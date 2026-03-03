24.1 C
V Redonda
Polícia Civil deflagra nova operação de combate ao tráfico no Lazaredo, em BM

FOLHA DO ACO
Uma operação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro resultou na prisão de dois suspeitos de tráfico de drogas, de 25 e 19 anos, na manhã desta terça-feira (dia 3), no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa. A região, conhecida como Lazaredo, é apontada pela corporação como área de influência da facção criminosa Terceiro Comando.

A ação foi conduzida por agentes da 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa e integrou uma nova fase de ofensiva contra o tráfico na localidade. Nas últimas semanas, segundo a unidade, uma série de incursões e diligências vêm sendo realizadas no entorno, que é vizinho ao imóvel onde funcionava o antigo Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (Criard). O espaço deverá abrigar, em breve, a sede da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar, ampliando a presença das forças de segurança na área.

De acordo com a Polícia Civil, a operação contou com monitoramento aéreo por drone, estratégia que permitiu acompanhamento em tempo real da movimentação dos suspeitos e maior precisão na atuação das equipes em solo.

Ao perceberem a aproximação dos agentes, os dois investigados tentaram fugir pulando muros e telhados de residências vizinhas, mas foram perseguidos e detidos logo em seguida.

Durante a ação, foram apreendidos 130 pedras de crack, 160 pinos de cocaína, 76 trouxinhas de maconha e um rádio transmissor. A corporação informou ainda que um dos detidos estava foragido da Justiça desde 2025 e possuía mandado de prisão em aberto.

Os suspeitos responderão por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Após os procedimentos legais, eles serão encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Em nota, o delegado Marcus Montez ressaltou que a estratégia da unidade é baseada em ações contínuas e direcionadas. “Nosso combate ao tráfico é permanente, inteligente e cirúrgico. Não trabalhamos com improviso, trabalhamos com resultado”, afirmou.

O titular da 90ª DP reforçou que as operações na região do Lazaredo devem continuar, com o objetivo de sufocar a atuação de grupos criminosos e ampliar a sensação de segurança para os moradores.

