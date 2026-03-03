PRF prende homem com caminhonete clonada na Dutra, em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na manhã desta terça-feira (dia 3), um homem de 25 anos que conduzia uma caminhonete clonada na Dutra, na altura do km 290, em Barra Mansa.

De acordo com a PRF, uma equipe que se deslocava para iniciar a escolta de uma carga superdimensionada suspeitou de uma caminhonete modelo RAM/Rampage Rebel, com placas de Brasília (DF), que trafegava no sentido São Paulo.

Durante a abordagem, o condutor afirmou que não era o proprietário do veículo e que receberia R$ 2 mil para buscá-lo no Rio de Janeiro e levá-lo até outro destino. Após uma inspeção minuciosa, os agentes constataram adulterações nos sinais identificadores do veículo, confirmando tratar-se de um clone.

Ainda segundo a PRF, a caminhonete original é licenciada no Rio de Janeiro e possui registro de roubo desde o dia 27 de novembro de 2025, no mesmo município.

O homem foi preso em flagrante e a ocorrência encaminhada para a 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa.