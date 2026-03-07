Governo do Estado inaugura nova unidade do Conecta CRJ em Resende

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável (Seijes), inaugurou, nesta quinta-feira (dia 5), duas novas unidades do Conecta CRJ, nos bairros de Curicica, na Zona Oeste da capital e em Itaguaí, na Região Metropolitana, e, nesta sexta-feira (dia 6), uma unidade em Resende, no Sul Fluminense. Os espaços vão ampliar o acesso da juventude fluminense a cursos gratuitos de qualificação profissional.

Inspirado no modelo dos Centros de Referência da Juventude (CRJs), o Conecta CRJ é uma versão mais compacta do equipamento e tem como objetivo levar formação profissional e oportunidades de geração de renda para jovens em diferentes regiões do estado.

Com essas três unidades inauguradas, já são cinco Conectas pelo estado: no início de fevereiro, foram inaugurados os equipamentos da Penha, na Zona Norte, e de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

— O Conecta CRJ chega para ampliar o acesso dos jovens à qualificação profissional. Nosso objetivo é levar oportunidades para diferentes regiões do estado, oferecendo cursos que ajudam na entrada no mercado de trabalho e também no empreendedorismo — destacou o secretário.

Inscrições e endereços:

Na cidade de Resende, o equipamento está na Avenida Canal Sul, 163, Cidade Alegria. Lá serão oferecidos cursos de informática, barbeiro, designer de cílios e designer de sobrancelhas.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site: https://inscricao-projeto.com.br/conecta-crj

Crédito das fotos: Jônatas Moraes