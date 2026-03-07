Polícia Civil prende homem que agredia a própria filha em Piraí

Policiais da 94ª DP (Piraí) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (dia 5), um homem que agredia violentamente a própria filha. Ele foi capturado em Piraí, no Sul Fluminense.

De acordo com os agentes, uma jovem foi conduzida até a delegacia por policiais militares após sofrer agressões físicas pelo próprio pai. A investigação apontou que o genitor utilizava-se do pretexto de “correção disciplinar” para submeter a filha a rotinas de violência extrema, incluindo o uso de cintos, porretes e episódios de enforcamento.

Diante da gravidade dos relatos, imediatamente foram realizadas diligências e o encaminhamento da menor ao exame de corpo de delito, onde o laudo pericial confirmou a presença de lesões recentes e vestígios de agressões anteriores em fase de cicatrização.

Após uma rápida intervenção dos policiais da 94ª DP, o criminoso foi localizado em Piraí e conduzido à delegacia. Ele vai responder pelos crimes de lesão corporal, no contexto de violência doméstica e familiar.