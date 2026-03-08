Suspeito ligado ao tráfico é preso com pistola 9mm na Vila Delgado, em BM

Um jovem de 19 anos foi preso na madrugada deste domingo (dia 8) por policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 28º Batalhão da Polícia Militar, na Vila Delgado, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. Ele foi flagrado com uma pistola 9mm dentro de um veículo blindado.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela Avenida Presidente Kennedy por volta das 2h, quando teve a atenção voltada para um veículo Kia Sportage preto, parado em frente à entrada da comunidade. No interior do carro estava um jovem. Segundo os policiais, ele já era conhecido da guarnição e apontado como integrante da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), além de haver informações de que estaria armado.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado na revista pessoal, apenas dois celulares. No entanto, ao realizarem buscas no veículo, os policiais localizaram uma pistola calibre 9mm com a numeração suprimida no console central do carro. A arma estava carregada com 17 munições intactas e uma na câmara, pronta para uso.

No momento em que a arma foi encontrada, o suspeito tentou fugir para o interior da comunidade Vila Delgado, mas acabou sendo alcançado e detido pelos policiais.

Além da arma, também foram apreendidos dois celulares e R$ 46 em dinheiro.

O suspeito foi encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e permaneceu preso.

O veículo foi liberado na delegacia para o proprietário, que apresentou a documentação comprovando a posse do automóvel.