Violência doméstica termina em morte na madrugada do Dia da Mulher em Volta Redonda

O Dia Internacional da Mulher, comemorado neste domingo (dia 8), começou com uma tragédia familiar em Volta Redonda. Um homem de 29 anos morreu durante um caso de violência doméstica ocorrido na madrugada, na Rua Luxemburgo, no bairro Ponte Alta.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) por volta de 1h para verificar uma denúncia de agressão contra uma mulher dentro de uma residência.

No local, a moradora relatou aos policiais que o filho havia chegado em casa alcoolizado e passou a agredi-la. Durante a confusão, outro filho da vítima interveio para conter o agressor.

Quando os policiais entraram no imóvel, encontraram o homem desacordado no chão do quarto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o encaminhou para o Hospital São João Batista.

Segundo a unidade de saúde, o paciente foi levado para a sala vermelha, onde a equipe médica tentou realizar manobras de reanimação. No entanto, ele não resistiu e morreu. A causa da morte foi inicialmente registrada como indeterminada.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda como lesão corporal seguida de morte. A mãe e o irmão do homem foram ouvidos e liberados.