Discussão por cano d’água termina em tentativa de homicídio em Rio Claro

Uma discussão entre dois vizinhos terminou em disparo de arma de fogo e foi registrada como tentativa de homicídio na tarde desta segunda-feira (dia 9), no bairro Morro do Estado, no município de Rio Claro. De acordo com informações da Polícia Militar, o fato ocorreu em uma residência na Rua São João Marcos.

No local, a vítima, de 45 anos, relatou aos policiais que teve uma discussão acalorada com um morador, de 31 anos, por causa de um cano de água. Durante o desentendimento, o suspeito teria sacado uma arma e efetuado um disparo em sua direção. Felizmente, o tiro não atingiu o homem.

Após ouvir o relato, os policiais realizaram buscas em imóveis ligados ao suspeito e em áreas próximas, porém ele não foi encontrado até a publicação desta matéria.

O caso foi registrado na 168ª DP (Rio Claro).