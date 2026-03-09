22.8 C
V Redonda
segunda-feira, março 9, 2026
Polícia

Discussão por cano d'água termina em tentativa de homicídio em Rio Claro

FOLHA DO ACO
Uma discussão entre dois vizinhos terminou em disparo de arma de fogo e foi registrada como tentativa de homicídio na tarde desta segunda-feira (dia 9), no bairro Morro do Estado, no município de Rio Claro. De acordo com informações da Polícia Militar, o fato ocorreu em uma residência na Rua São João Marcos.

No local, a vítima, de 45 anos, relatou aos policiais que teve uma discussão acalorada com um morador, de 31 anos, por causa de um cano de água. Durante o desentendimento, o suspeito teria sacado uma arma e efetuado um disparo em sua direção. Felizmente, o tiro não atingiu o homem.

Após ouvir o relato, os policiais realizaram buscas em imóveis ligados ao suspeito e em áreas próximas, porém ele não foi encontrado até a publicação desta matéria.

O caso foi registrado na 168ª DP (Rio Claro).

