Polícia Militar apreende drogas, munições e rádios comunicadores em casa no bairro Água Limpa

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas, munições e materiais utilizados pelo tráfico na manhã desta segunda-feira (dia 9) no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. Um jovem de 25 anos foi preso em flagrante.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Serviço Reservado receberam denúncias de populares indicando que uma casa na Rua Angélica estaria sendo usada como depósito de drogas e equipamentos ligados ao tráfico.

Ao chegarem ao endereço, os policiais foram recebidos por uma mulher, tia do suspeito, que autorizou a entrada das equipes. Enquanto conversavam na parte externa da residência, os agentes ouviram barulhos vindos do telhado do imóvel. Questionada, a moradora informou que o sobrinho morava em um cômodo nos fundos da casa.

Durante as buscas, o jovem se apresentou aos policiais e negou a existência de material ilícito no local, autorizando a verificação. No entanto, ao realizarem uma vistoria na parte superior da casa, próxima à caixa d’água, os agentes encontraram uma sacola contendo drogas, munições e outros itens relacionados ao tráfico.

No total, foram apreendidos 26 pinos de cocaína, 34 tiras de maconha, 39 munições de calibre 9 mm, três carregadores de pistola, dois rádios transmissores, três bases para rádio comunicador, dois celulares e R$ 245 em dinheiro.

No cômodo onde o suspeito morava, os policiais também localizaram o dinheiro e os aparelhos celulares.

Após perícia preliminar, foi constatado que o material apreendido totalizava 46,6 gramas de cocaína e 34 gramas de maconha.

O suspeito foi levado para a 93ª DP, onde foi autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de munição, permanecendo preso à disposição da Justiça. Segundo a polícia, ele já possuía uma anotação anterior por posse de drogas.

Foto: Divulgação