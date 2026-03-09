Drogas e munição são encontradas dentro de carro abandonado em Barra Mansa

Uma carga de drogas foi apreendida pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (dia 9) no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa. O material estava dentro de um carro aparentemente abandonado em via pública. Nenhum suspeito foi encontrado.

De acordo com o 28º BPM, policiais receberam informações de moradores indicando que entorpecentes estariam sendo armazenados no bairro para posterior comercialização. Durante diligências pela região, os agentes localizaram um Fiat Uno estacionado e sem sinais de uso, o que levantou suspeita.

Ao verificarem o interior do veículo, os policiais encontraram uma bolsa preta contendo drogas e material relacionado ao tráfico.

Foram apreendidas 50 tiras de maconha (aproximadamente 180 gramas), 81 pedras de crack, 23 pinos de cocaína, um carregador de pistola calibre .40 e uma munição do mesmo calibre.

Como nenhum suspeito foi localizado nas proximidades, o material foi recolhido e levado para a 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, onde ficou apreendido. A droga ainda passará por perícia.

A polícia investiga agora a quem pertenciam os entorpecentes e se o veículo era utilizado para armazenar ou transportar o material.

Foto: Divulgação