Suspeito de agredir a namorada no Dia Internacional da Mulher é detido em VR

A rápida atuação de agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) garantiu atendimento imediato a um caso de violência doméstica registrado na noite desse domingo (dia 8), em Volta Redonda, justamente no Dia Internacional da Mulher. Um homem de 30 anos suspeito de agredir a namorada, de 25, foi detido. As equipes do Sistema Integrado de Segurança Pública, serviço da Semop, foram mobilizadas após denúncias feitas por moradores do bairro Aterrado em um grupo de WhatsApp mantido pela secretaria.

Após receberem a informação sobre uma possível agressão em andamento, os agentes foram rapidamente até o endereço indicado, a Rua Oscar de Almeida Gama, e encontraram a vítima do lado de fora da residência, visivelmente abalada e com marcas de agressão.

Segundo relato da vítima aos agentes, ela teria sido agredida pelo companheiro após uma discussão motivada por ciúmes. Durante o episódio, o homem também teria danificado o celular da mulher. Um amigo que estava no local presenciou a situação e ajudou a vítima a deixar o interior da casa até a chegada do socorro.

Com a chegada das equipes, o suspeito foi abordado e conduzido, junto com a vítima, para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde o caso foi registrado e as partes ouvidas pela autoridade policial. Em seguida, ambos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito. A vítima também recebeu atendimento médico no Hospital São João Batista (HSJB).

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou que a agilidade no atendimento demonstra a importância da estrutura de segurança integrada mantida pelo município.

“A rapidez com que nossas equipes chegaram ao local mostra como o Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda funciona na prática, aliado aos grupos de WhatsApp, que é um serviço suplementar ao policiamento existente na cidade. A informação em tempo real permitiu que nossas equipes atuassem com rapidez, precisão e segurança, impedindo que uma situação mais grave pudesse acontecer. Parabéns aos agentes e aos denunciantes, já que a denúncia é o primeiro passo para interrompermos o ciclo da violência”, enalteceu o secretário.

Grupos de WhatApp da Ordem Pública

A Semop utiliza os grupos de WhatsApp como ferramenta de inteligência e integração comunitária. Com cerca de 25 mil pessoas cadastradas e cobrindo os 122 bairros de Volta Redonda, os grupos visam prevenir e coibir crimes, além de facilitar a atuação dos agentes de segurança no município.

Os grupos contam com o contato diário entre as forças de segurança e a população. Neles estão presentes comerciantes, associações de moradores, empresários, taxistas, feirantes e permissionários dos Mercados Populares, por exemplo. O projeto é suplementar ao policiamento já existente e atua em um modelo de proximidade com a comunidade, mas não substituindo os canais de emergência, como o 190 da Polícia Militar e o 153 da Guarda Municipal; eles continuam ativos.

A criação dos grupos de WhatsApp da Semop foi uma estratégia adotada pelo secretário Coronel Henrique, com objetivo de reduzir e prevenir crimes em Volta Redonda, além de estimular a participação popular.

“É importante que o cidadão continue confiando na segurança pública e participando cada vez mais. Porque não conseguimos ter uma viatura em cada esquina, mas conseguimos ter um cidadão de bem demandando para as forças de segurança, encurtando a distância entre o problema e a solução”, disse Coronel Henrique.

Seja você também um aliado

Aos que desejam se tornar um aliado da segurança pública, basta vir pessoalmente à sede da Ordem Pública, na Ilha São João, de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, ou comparecer à “Tenda de Proximidade”, projeto que percorre os bairros de Volta Redonda semanalmente, coletando dados de moradores que queiram colaborar com as forças de segurança pública.

Foto: Divulgação/Semop.

