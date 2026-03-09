Projeto do Clube dos Funcionários distribui cerca de 5 toneladas de alimentos para instituições de Volta Redonda

Cerca de 5 toneladas de alimentos foram distribuídas na última sexta-feira (dia 6) para instituições assistenciais de Volta Redonda por meio do projeto “Doação que Alimenta”, promovido pelo Clube dos Funcionários. As cestas básicas foram montadas com alimentos arrecadados durante eventos realizados pelo clube ao longo dos últimos meses.

Os donativos foram arrecadados no OktoberPET, Uma Noite nos Mares do Sul e PET Folia, que contaram com a participação de associados e do público em geral. A iniciativa tem como objetivo apoiar instituições que prestam assistência a famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

Durante a entrega das cestas, o presidente do clube, Alex Ribeiro, destacou a importância da transparência e da solidariedade na realização do projeto.

“Nós viemos aqui hoje prestar contas ao associado e também poder ajudar as instituições que tanto precisam. Agradeço muito a presença de todos e espero que façam bom proveito de tudo que vão receber”, afirmou.

Entre as instituições beneficiadas estão o Centro Espírita Irineu, Igreja Batista Central, Igreja Metodista Dom Bosco, SOS Volta Redonda, Sociedade São Vicente de Paulo, Igreja Metodista Central, Grupo Melhores do Amor, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Volta Redonda (Apae), Associação Espírita Estudantes da Verdade, Igreja Nossa Senhora Aparecida – Paróquia Santa Cecília, Paróquia São Sebastião, Comunidade Sagrado Coração de Jesus, Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Físicos (Apadefi), Projeto Perseverança, Lar dos Velhinhos, Centro Espírita Irmão Laura e Centro Espírita Luz e Caridade.

A direção do Clube dos Funcionários também agradeceu aos associados que participaram dos eventos e contribuíram com as doações, destacando que o engajamento foi fundamental para ampliar o alcance das ações solidárias desenvolvidas pelo clube.