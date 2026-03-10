Creche do Vila Rica/Tiradentes tem fios de energia furtados e suspende atividades nesta terça-feira

O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Maria Ribeiro dos Santos Hygino, localizado no bairro Vila Rica/Tiradentes, em Volta Redonda, foi alvo de furto durante a madrugada desta terça-feira (dia 10). Criminosos levaram toda a fiação de energia da unidade, deixando o imóvel completamente sem eletricidade.

Por conta do problema, as atividades escolares precisaram ser suspensas ao longo do dia, afetando o funcionamento da creche.

Procurada, a Prefeitura de Volta Redonda informou, por meio da Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), que uma equipe de manutenção da Secretaria Municipal de Educação já foi enviada ao local para realizar os reparos necessários.

Segundo a prefeitura, a expectativa é que o serviço seja concluído ainda nesta terça-feira, permitindo a retomada das atividades normalmente nesta quarta-feira (dia 11).

Foto: Reprodução