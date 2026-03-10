Suspeitos atiram contra policiais durante ação contra o tráfico em Barra Mansa

Uma operação da Polícia Militar terminou com troca de tiros na noite de segunda-feira (dia 9) no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa. A ação ocorreu na localidade conhecida como “Rua da Rampa”, após denúncias de tráfico de drogas na região.

Segundo a PM, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foram ao local após receberem informações de que quatro homens estariam vendendo entorpecentes. Os policiais avançaram a pé por uma área de mata para tentar surpreender os suspeitos.

De acordo com o relato da ocorrência, ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos teriam atirado contra os policiais, que revidaram. Após a troca de tiros, os homens fugiram em direção à parte alta do morro.

Durante as buscas, um homem de 42 anos foi abordado no local. Ele afirmou aos policiais que estava apenas comprando drogas. Com ele foram encontrados dois pinos de cocaína e R$ 30. Perto do ponto onde o grupo estava, os agentes também apreenderam uma bolsa com 23 pinos de cocaína, 11 tiras de maconha, quatro rádios comunicadores e três bases carregadoras.

O homem foi levado para a 90ª DP, onde foi enquadrado por posse de drogas para consumo pessoal e liberado em seguida. Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia.

Foto: Divulgação