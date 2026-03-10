Dois jovens são detidos em ação contra o tráfico no bairro Coqueiros, em Volta Redonda

Dois jovens foram detidos no fim da tarde de segunda-feira (dia 9) durante uma ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas no bairro Coqueiros, em Volta Redonda. A ocorrência aconteceu na Alameda 14 e foi registrada na 93ª DP.

Segundo a PM, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Serviço Reservado foram até o local após receberem denúncias de populares sobre a venda de drogas na região. Ao chegarem, os policiais realizaram um cerco e conseguiram abordar os suspeitos.

Durante a ação, foram apreendidos 30 pinos de cocaína, 12 pedras de crack e seis pedaços de maconha, além de três celulares, uma bateria de rádio transmissor e R$ 163 em dinheiro. Após perícia preliminar, foi constatado que o material correspondia a 25,5 gramas de cocaína, 2,4 gramas de crack e 3,2 gramas de maconha.

Um adolescente de 17 anos foi autuado por tráfico e associação para o tráfico, com base nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas. Já um jovem de 22 anos foi autuado por posse de entorpecentes para consumo pessoal, conforme o artigo 28 da mesma lei.

Um terceiro homem foi ouvido na delegacia como testemunha. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil.

Foto: Divulgação