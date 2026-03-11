Funcionária da CBSI sofre acidente dentro da CSN e é levada para hospital em Volta Redonda

Uma funcionária da empresa CBSI sofreu um acidente de trabalho nesta quarta-feira (dia 11) dentro da área industrial da Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda.

De acordo com informações divulgadas pela empresa, o acidente ocorreu na área de Aços Longos da Usina Presidente Vargas. A colaboradora teria sido atingida por um tubo durante atividades na área de laminação.

Logo após o ocorrido, equipes de emergência da usina prestaram os primeiros socorros no local. Em seguida, a trabalhadora foi encaminhada para atendimento no Hospital Santa Cecília, onde permanece sob cuidados médicos.

Em nota oficial, a CBSI informou que está prestando toda a assistência necessária à colaboradora e também aos seus familiares, além de acompanhar de perto a evolução do quadro clínico.

A empresa destacou ainda que a segurança dos colaboradores é um valor prioritário e que as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelas áreas responsáveis.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde da funcionária nem detalhes adicionais sobre a dinâmica do acidente.