Mulher morre em acidente entre kombi escolar e trator na RJ-161, em Resende

Uma mulher de 33 anos morreu após um acidente envolvendo uma kombi de transporte escolar e um trator agrícola na manhã de terça-feira (dia 10), na RJ-161, no bairro Vargem Grande, em Resende. A vítima chegou a ser socorrida e levada ao Hospital de Emergência de Resende, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações do 37º Batalhão da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 6h30. De acordo com a corporação, o motorista da kombi escolar, de 31 anos, que transportava alguns alunos, teria perdido o controle da direção e colidido contra um trator agrícola com uma carretinha acoplada, que estava parado no canteiro paralelo à via.

Com o impacto, duas pessoas que estavam próximas ao trator foram atingidas. A mulher, que estava na carretinha, sofreu ferimentos graves e morreu após dar entrada no hospital. O condutor do trator, de 39 anos, e um adolescente de 17 anos, que estava no transporte escolar, também ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital de Emergência de Resende. O estado de saúde deles não foi informado.

Ainda de acordo com a polícia, outros alunos que estavam na kombi foram retirados do local pelos próprios responsáveis antes da chegada das equipes de atendimento.

O motorista do transporte escolar foi levado até a base da Polícia Rodoviária Federal, em Floriano, distrito de Barra Mansa, onde realizou o teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.

O local do acidente foi preservado para a realização de perícia, que deve ajudar a esclarecer as circunstâncias da colisão. O caso foi registrado na Delegacia de Resende. Após prestar depoimento, o motorista foi liberado.

Foto: Reprodução/Redes Sociais