Trabalhadores aprovam pauta da Campanha Salarial 2026 da CSN

Trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) aprovaram nesta quarta-feira (dia 11), em assembleia realizada na Praça Juarez Antunes, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, a pauta de reivindicações da Campanha Salarial 2026. A data-base da categoria é 1º de maio.

O presidente do Sindicato destacou a importância da mobilização: “Estamos chamando todos os trabalhadores da base representada para participar de um momento decisivo. A pauta da campanha salarial foi aprovada e agora seguimos unidos para garantir avanços concretos”.

O diretor jurídico do Sindicato, Leandro Vaz, reforçou o próximo passo do processo: “Com a aprovação da pauta, o Sindicato irá protocolar oficialmente as reivindicações junto à empresa. Esse é um movimento fundamental para dar início às negociações”.

A assembleia marcou o início da campanha, que terá como foco melhorias salariais e condições de trabalho, reafirmando o papel da participação coletiva na defesa dos direitos da categoria.

Foto: Divulgação