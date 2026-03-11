INMET mantém alerta de grande perigo para chuvas intensas no Sul Fluminense

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de grande perigo para acumulado de chuva no Sul Fluminense, que segue válido até a noite desta quinta-feira (dia 12). A previsão indica chuvas superiores a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros ao longo do dia, cenário que aumenta o risco de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas.

O primeiro aviso começou às 9h10 desta quarta-feira (dia 11) e segue até 23h59. Um novo alerta já foi emitido pelo instituto com início à meia-noite de quinta-feira (dia 12), também com validade até 23h59, mantendo o nível de grande perigo para a região.

Entre os municípios que podem ser afetados estão Volta Redonda, Barra Mansa, Piraí, Itatiaia e Angra dos Reis, além de outras cidades do Sul Fluminense. O alerta também abrange áreas da Região Metropolitana do Rio, Baixadas Fluminenses, Vale do Paraíba paulista e regiões de Minas Gerais e São Paulo.

De acordo com o INMET, o grande volume de chuva pode provocar alagamentos de grande proporção, especialmente em áreas urbanas com drenagem precária, além de deslizamentos em encostas e regiões de morro, comuns em diversos municípios da região.

A recomendação é que moradores evitem áreas de risco e permaneçam em locais seguros, além de observar sinais de movimentação de terra em encostas. Em caso de tempestade, também é indicado desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.