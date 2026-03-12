Voltaço vence América de Natal nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

O Volta Redonda garantiu vaga na próxima fase da Copa do Brasil após eliminar o América-RN em uma decisão dramática na noite desta quarta-feira (dia 11). Jogando no Estádio Raulino de Oliveira, o time da Cidade do Aço empatou por 0 a 0 no tempo normal e confirmou a classificação ao vencer por 5 a 3 na disputa de pênaltis.

A partida foi equilibrada e marcada por forte disputa no meio-campo. As duas equipes criaram poucas chances claras de gol durante os 90 minutos, com os sistemas defensivos levando vantagem sobre os ataques. Sem conseguir romper as defesas adversárias, o confronto terminou sem gols e precisou ser decidido nas penalidades, conforme prevê o regulamento da fase em caso de empate.

Nas cobranças, o Volta Redonda mostrou maior eficiência. A equipe converteu cinco penalidades, enquanto o América-RN marcou três, garantindo a vitória do time da casa e a consequente classificação para a etapa seguinte do torneio nacional.

Com o resultado, o Voltaço segue vivo na Copa do Brasil e aguarda a definição do próximo adversário na competição. Já o América-RN encerra sua participação no torneio após a eliminação fora de casa.

Foto: João Braz