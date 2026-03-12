Homem é preso e adolescente apreendido por latrocínio e ocultação de cadáver em Resende

A Polícia Civil prendeu em flagrante um jovem de 19 anos e apreendeu um adolescente de 15 suspeitos de envolvimento em um latrocínio (roubo seguido de morte) e ocultação de cadáver, em Resende. A ação foi realizada por agentes da 89ª DP, nessa quarta-feira (dia 11), após o desaparecimento da vítima, de 56 anos. Os suspeitos foram detidos no bairro Liberdade, conduzindo o veículo da vítima.

De acordo com a investigação, o crime ocorreu em uma fazenda onde a vítima trabalhava. Durante a apuração do desaparecimento, policiais identificaram contradições nos depoimentos dos dois funcionários da propriedade, o que levantou suspeitas sobre a participação deles no caso.

As diligências apontaram que o jovem de 19 anos teria planejado o assassinato para roubar o carro e outros pertences da vítima. Segundo a polícia, ele teria informado o plano ao adolescente, que posteriormente teria ajudado na tentativa de ocultar o corpo.

Ainda conforme as investigações, o suspeito teria simulado um problema elétrico na residência e pedido ajuda à vítima. Quando ela chegou ao local para verificar a situação, foi atacada com golpes de faca e agressões, não resistindo aos ferimentos.

Após o crime, os dois colocaram o corpo no veículo da própria vítima e seguiram até uma área de mata, onde tentaram atear fogo no cadáver para ocultar o crime.

O jovem foi autuado em flagrante por latrocínio e ocultação de cadáver e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Já o adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de ocultação de cadáver e será apresentado ao Ministério Público e ao Juízo competente.

A Polícia Civil segue com as investigações e reforça o pedido de colaboração da população com informações que possam ajudar na elucidação de crimes.

Foto: Divulgação