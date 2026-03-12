Homem e mulher são presos por tráfico de drogas perto de pista de skate em Barra Mansa

Um homem de 48 anos e uma mulher de 32 foram presos na noite dessa quarta-feira (dia 11) suspeitos de tráfico de drogas no bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa. A prisão ocorreu por volta das 21h10, na Rua José Marciano dos Santos, nas proximidades da pista de skate da Várzea.

De acordo com a Polícia Militar, a ação foi realizada após imagens do sistema de monitoramento da Secretaria de Ordem Pública apontarem a atuação da dupla na venda de entorpecentes no local. Segundo os agentes, o homem seria responsável por receber o dinheiro dos usuários, enquanto a mulher entregava as drogas.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com a mulher três pedras de crack e três pinos de cocaína. Com o homem, foram apreendidos R$ 30 em dinheiro. Em buscas na área, os agentes localizaram ainda dois pinos de cocaína escondidos em um buraco na pista de skate.

Já na delegacia, após revista feita por uma policial feminina, foram encontrados com a suspeita mais três pinos de cocaína e R$ 20. No total, foram apreendidos oito pinos de cocaína, três pedras de crack e R$ 50 em notas fracionadas. Laudo preliminar apontou 9,6 gramas de cocaína e 0,9 grama de crack.

Os dois foram autuados por tráfico e associação para o tráfico de drogas e permaneceram presos na 90ª Delegacia de Polícia. Segundo a PM, o homem já havia sido preso pela mesma guarnição no dia 19 de fevereiro deste ano, também suspeito de traficar drogas no mesmo local.

Foto: Divulgação