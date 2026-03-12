Operação contra o tráfico de drogas prende um suspeito em Lídice, distrito de Rio Claro

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira (dia 12), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no distrito de Lídice, em Rio Claro. A ação contou com apoio da Polícia Militar a agentes da Polícia Civil da 168ª Delegacia de Polícia.

Segundo informações da ocorrência, os policiais foram acionados para dar suporte ao cumprimento de uma ordem judicial em uma residência localizada na Rua da Itaóca. Durante as buscas no imóvel, os agentes encontraram drogas escondidas dentro de uma bolsa e também em furos de tijolos na estrutura da casa.

No local, foram apreendidos 36 pinos de cocaína e 70 trouxinhas de maconha, além de três aparelhos celulares. Após a localização do material, o suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia responsável pelo caso.

De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Uma mulher de 48 anos que estava no local foi ouvida como testemunha e liberada em seguida.

O caso foi registrado na 168ª Delegacia de Polícia, que seguirá com as investigações.

Foto: Divulgação