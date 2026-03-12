ILPI João Miguel da Silva recebe doações que ajudam a reforçar atendimento aos idosos

A Instituição de Longa Permanência João Miguel da Silva, antigo Asilo Dom Bosco, administrada pela Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, recebeu nesta quinta-feira (dia 12) diversas doações de produtos de limpeza. Foram 29 caixas de desinfetante, 28 de água sanitária, 30 de detergente, 30 de lava roupa, três caixas de sabonetes em barra e duas de sabão em barra.

O presidente do Grupo AAPVR, Geraldo Vida, agradeceu ao deputado estadual, Munir Neto, que intermediou, junto às empresas LH Aliança e Centro Médico Alcance, a doação dos produtos para a ILPI.

“Nós temos 14 internos aqui, a maioria deles precisando de atenção total e iniciativas como essa ajudam a nossa entidade a continuar com esse trabalho humanitário, promovendo saúde e bem-estar para os nossos idosos”, afirmou Geraldo Vida.

Foto: Divulgação