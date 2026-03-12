Museu da República recebe Festival Sabores do Café

O histórico Museu da República será palco de uma edição especial do Festival Sabores do Café entre os dias 20 e 22 de março. Com entrada gratuita, o evento acontece das 9h às 18h e promete levar à capital fluminense a qualidade e a diversidade da produção agrícola do interior do estado.

Com patrocínio da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ) e da Pesagro-Rio, o festival reúne produtores de cafés especiais do Vale do Café e de outras regiões produtoras fluminenses.

A proposta do evento é aproximar quem produz de quem consome, criando um espaço de encontro entre agricultores, produtores artesanais e o público urbano. Além de valorizar a cultura do café, o festival busca destacar a qualidade e a diversidade da produção local.

Além dos cafés especiais, o público também poderá encontrar queijos artesanais, cachaças premiadas e produtos de artesãos do interior do estado. A iniciativa reúne representantes da agroindústria e da economia criativa fluminense, reforçando a importância desses setores para o desenvolvimento regional.

O evento também pretende incentivar o turismo rural, convidando os visitantes a conhecer as histórias, as fazendas e os territórios onde esses produtos são cultivados e produzidos.

“A Secretaria já apoia e promove diversos festivais no interior do estado, que valorizam a produção local e fortalecem o turismo regional. Trazer o Festival Sabores do Vale do Café para a capital é uma forma de aproximar esse trabalho do público urbano e dar ainda mais visibilidade aos produtores do interior do Rio de Janeiro”, afirma Wanderson Farias, assessor especial da Setur-RJ e coordenador do Turismo no Vale do Café.

Mais do que uma feira gastronômica, o Festival do Café se apresenta como um espaço de valorização dos produtores locais, estimulando o consumo consciente e fortalecendo a cadeia produtiva que movimenta o interior do estado do Rio de Janeiro.

Realizado em um dos espaços históricos mais emblemáticos da capital fluminense, o festival convida o público a celebrar os sabores e as tradições do estado.

Serviço

Festival Sabores do Café

Museu da República – Rio de Janeiro

20, 21 e 22 de março

9h às 18h

Entrada gratuita