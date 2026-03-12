Operação policial contra tráfico entre Rocinha e Barra do Piraí termina com dois presos

Uma operação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro realizada nesta quinta-feira (dia 12) resultou na prisão de duas pessoas suspeitas de envolvimento em um esquema de tráfico intermunicipal de drogas entre a capital fluminense e o Sul do estado. A ação teve como foco a repressão ao envio de entorpecentes da comunidade da Rocinha para o município de Barra do Piraí.

A operação foi conduzida por agentes da 11ª Delegacia de Polícia (Rocinha) e da 88ª Delegacia de Polícia (Barra do Piraí), com apoio do setor de inteligência (P2) do 10º Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com as investigações, integrantes de uma organização criminosa estariam estruturando um canal de abastecimento de drogas para abastecer pontos de venda na região do Sul Fluminense. O esquema utilizaria rotas entre a capital e municípios do interior para transportar os entorpecentes.

Segundo a Polícia Civil, até o momento duas pessoas foram presas, e diligências continuam em andamento para localizar outros suspeitos e reunir novas provas sobre o funcionamento do grupo criminoso.

A operação segue em curso, com novas ações investigativas e operacionais sendo realizadas pelas equipes envolvidas.

Em nota, a Polícia Civil destacou que mantém o compromisso de combater o tráfico de drogas e a atuação de organizações criminosas, principalmente aquelas que operam de forma integrada entre diferentes municípios do estado.

Foto: Divulgação