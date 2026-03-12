Prefeito Tande Vieira destaca queda histórica da violência em Resende e menor índice de homicídios desde 2003

Resende encerrou 2025 com resultados históricos na área da segurança pública. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o município registrou queda de 45% nos homicídios dolosos em comparação com períodos anteriores, alcançando o menor índice desde 2003, ano em que a série histórica passou a ser contabilizada.

Além da redução nos homicídios, a cidade também apresentou o menor número de tentativas de homicídio desde o início da série histórica, a menor taxa de roubos de veículos e nenhum registro de sequestro ou sequestro-relâmpago ao longo de 2025.

Outro dado de destaque é que Resende registrou o menor número de roubos de veículos da série histórica, com 11 casos, além da menor marca em roubos a transeuntes, roubos em vias públicas, roubos em comércios e roubos de celular.

Segundo a Prefeitura, os resultados refletem um conjunto de ações estruturadas voltadas ao enfrentamento da criminalidade, com destaque para a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública, que ampliou a articulação entre o município e as forças estaduais de segurança.

A integração com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, aliada à atuação da Guarda Municipal em ações de fiscalização e blitzes contra motos irregulares, é apontada como um dos principais fatores para o avanço dos indicadores.

O prefeito Tande Vieira destacou que o trabalho seguirá com foco em planejamento, integração e presença nas ruas.

“Esses resultados mostram que, mesmo diante dos desafios, estamos avançando no enfrentamento à criminalidade. Vamos continuar trabalhando para que Resende siga sendo uma cidade cada vez mais segura”, afirmou.

A administração municipal reforça que a segurança pública permanece entre as prioridades da gestão, com ações permanentes de monitoramento, prevenção e apoio às forças de segurança.

Foto: Divulgação