CSN fecha trimestre com prejuízo de R$ 721 milhões

No dia seguinte à aprovação da pauta da campanha salarial de 2026 dos metalúrgicos da Usina Presidente Vargas, uma notícia trouxe preocupação adicional aos trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. A empresa informou, na quinta-feira (dia 12), prejuízo líquido de R$ 721 milhões no quarto trimestre de 2025.

O resultado é 748% superior ao prejuízo registrado no mesmo período de 2024, quando as perdas haviam sido de R$ 85 milhões. No acumulado de 2025, o prejuízo líquido da companhia chegou a R$ 1,5 bilhão, praticamente estável em relação ao resultado negativo do ano anterior. Os números foram apresentados em teleconferência com analistas.

Apesar do resultado negativo no trimestre, alguns indicadores operacionais tiveram desempenho positivo. O Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortizações) somou R$ 3,3 bilhões no quarto trimestre, recuo de 0,3% na comparação anual. No acumulado de 2025, o Ebitda ajustado alcançou R$ 11,79 bilhões, alta de 15,3% em relação ao ano anterior.

A receita líquida da companhia totalizou R$ 11,4 bilhões entre outubro e dezembro de 2025, queda de 5,2% frente ao mesmo período de 2024. No ano, o faturamento chegou a R$ 44,7 bilhões, avanço de 2,5%.

Segundo a empresa, o desempenho da receita reflete fatores sazonais, como a desaceleração das atividades no fim do ano e o início do período de chuvas, que afeta especialmente o segmento de mineração. Além disso, o quarto trimestre de 2024 havia sido beneficiado por uma valorização mais rápida do preço do minério de ferro.

Analistas de mercado apontaram que alguns indicadores vieram ligeiramente acima das estimativas, embora a companhia ainda enfrente dificuldades para ampliar a geração de caixa.

Venda de ativos e financiamento

Para reduzir o endividamento, a CSN tem avançado em negociações para venda de ativos e captação de recursos. O diretor financeiro do grupo, Marco Rabello, afirmou que o processo de venda de participação majoritária da divisão de cimentos está em estágio avançado e tem despertado interesse de investidores asiáticos, europeus e brasileiros.

“Acredito que teremos um processo competitivo bem saudável para a venda dos negócios de cimentos”, afirmou o executivo durante conferência com analistas.

A expectativa é que a venda do controle da CSN Cimentos seja concluída até o terceiro trimestre.

Paralelamente, a companhia negocia um financiamento que terá a operação de cimentos como garantia. Segundo Rabello, a operação está em fase final. “A operação está em ponto extremamente maduro, em poucos dias vamos ter ela assinada e encerrada”, afirmou.

Além da venda da cimenteira, a empresa pretende negociar participação em uma futura companhia de ativos logísticos. As operações fazem parte de um plano anunciado no início do ano para levantar entre R$ 15 bilhões e R$ 18 bilhões com o objetivo de reduzir a alavancagem financeira.

Para estruturar as transações, a companhia contratou o banco Morgan Stanley para assessorar a venda da divisão de cimentos, enquanto Bradesco e Citibank atuam na estruturação do negócio envolvendo os ativos logísticos.

Informações divulgadas pela imprensa indicam ainda que a empresa negocia um financiamento entre US$ 1,35 bilhão e US$ 1,5 bilhão com bancos, tendo como garantia ações da divisão de cimento do grupo.

Reflexos na cidade

A divulgação do resultado ocorre no momento em que os metalúrgicos iniciam a mobilização da campanha salarial deste ano. A pauta de reivindicações foi aprovada em assembleia realizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, marcando o início das negociações com a empresa. O encontro foi realizado na histórica Praça Prefeito Juarez Antunes, na Vila Santa Cecília.

O presidente do sindicato, Odair Mariano, destacou a importância da mobilização dos trabalhadores. “Estamos chamando todos os trabalhadores da base representada para participar de um momento decisivo. A pauta da campanha salarial foi aprovada e agora seguimos unidos para garantir avanços concretos”, afirmou.

O diretor jurídico da entidade, Leandro Vaz, explicou que o próximo passo será formalizar as reivindicações junto à empresa. “Com a aprovação da pauta, o sindicato irá protocolar oficialmente as reivindicações junto à empresa. Esse é um movimento fundamental para dar início às negociações”, disse. A data-base da categoria é 1º de maio.

Em uma cidade historicamente ligada à siderúrgica, os resultados financeiros da companhia costumam ser acompanhados com atenção. A CSN é uma das principais empregadoras e motores econômicos de Volta Redonda, e seu desempenho frequentemente repercute na economia local, especialmente em períodos de negociação salarial.