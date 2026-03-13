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Estelionato: Polícia Civil prende homem investigado por série de golpes envolvendo venda de veículos em Resende

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FOLHA DO ACO
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A Polícia Civil prendeu, nessa quinta-feira (dia 12), em Resende, um homem de 44 anos investigado por aplicar golpes em negociações de veículos. A prisão preventiva foi cumprida por agentes da 89ª Delegacia de Polícia, após a Justiça acatar o pedido feito durante as investigações.

De acordo com a polícia, o caso começou a ser apurado depois que uma das vítimas procurou a delegacia e relatou que havia vendido um carro ao suspeito. Como pagamento, recebeu um cheque que posteriormente apresentou irregularidades na assinatura, impedindo a compensação bancária. Ao tentar resolver a situação, a vítima não conseguiu mais contato com o comprador e também não recuperou o veículo.

Durante a investigação, outras pessoas procuraram a unidade policial relatando situações semelhantes. Segundo a Polícia Civil, o homem costumava induzir as vítimas ao erro em negociações, principalmente envolvendo veículos, para obter vantagem financeira.

As apurações apontaram ainda que o suspeito já era alvo de pelo menos 28 investigações relacionadas a crimes como estelionato, apropriação indébita de veículo, falsificação de documentos e furto.

O investigado foi localizado em um condomínio de alto padrão em Resende. No local, os policiais também apreenderam veículos que apresentavam restrições e estavam em posse do suspeito.

Após ser detido, ele foi levado para a 89ª Delegacia de Polícia e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar possíveis novas vítimas.

Foto: Divulgação

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