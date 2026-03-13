Garoto de programa é preso por estupro de vulnerável contra a própria tia em Piraí

Policiais civis da 94ª Delegacia de Polícia de Piraí cumpriram, na tarde de quinta-feira (dia 12), um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça contra um homem de 23 anos acusado de estupro de vulnerável contra a própria tia, uma mulher de 46 anos com deficiência mental, considerada incapaz. A prisão ocorreu no bairro Asilo, em Piraí.

— Trata-se de um crime gravíssimo, cometido contra uma pessoa com deficiência mental, que não tinha qualquer condição de consentir ou se defender — afirmou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª Delegacia de Polícia de Piraí.

Segundo a investigação, o abuso ocorreu no dia 15 de novembro de 2025. O suspeito teria atraído a tia, moradora do bairro Santa Teresa, para sua residência, onde ocorreu a violência sexual. Na ocasião, não foi possível realizar a prisão porque a vítima não conseguiu prestar depoimento e o suspeito negou as acusações. Em janeiro, o pedido de prisão preventiva foi acolhido pela Justiça de Piraí. Ao cumprirem o mandado na residência do acusado, os policiais o encontraram dormindo.

— Mesmo sem a prisão imediata, instauramos o inquérito e aprofundamos a investigação com o máximo rigor. A perícia comprovou a deficiência mental da vítima e as lesões físicas confirmaram que houve violência sexual. Estamos diante de um indivíduo jovem, mas com extensa ficha criminal. Possui 24 anotações anteriores, entre elas três por ameaça, cinco por lesão corporal, cinco por porte de drogas para consumo, duas por tráfico de drogas e uma também por estupro. Esse histórico alarmante reforçou ainda mais a necessidade da prisão preventiva para proteger a sociedade e a vítima, já que, a qualquer momento, o sobrinho poderia cometer novos crimes — explicou o delegado Antonio Furtado.

Durante a prisão, os agentes localizaram maconha guardada no armário do suspeito e um pentagrama desenhado com sangue no chão da sala, que seria utilizado para realizar rituais.

— Foi uma situação inédita e estranha. O homem relatou que cortava o próprio dedo com lâminas para desenhar a estrela com sangue no chão e invocar entidades. Ele também admitiu ter mantido relação sexual com a tia e disse que o fez por não ter preconceito diante dela ser deficiente. Ainda afirmou trabalhar como garoto de programa e que paga anúncios em sites na internet — relatou o delegado Antonio Furtado.

Na delegacia, foi formalizado o cumprimento do mandado de prisão preventiva e também a autuação pelo crime de porte de drogas para consumo. Se condenado pelo estupro de vulnerável, a pena pode chegar até 15 anos de prisão.

— Em pleno mês de março, dedicado às mulheres, é lamentável registrar mais um caso de violência dessa natureza. Mas deixo um recado claro: quem cometer abusos não ficará impune. A Polícia Civil não tem preguiça de prender criminosos e continuará atuando com firmeza para proteger as vítimas — concluiu o delegado Antonio Furtado.