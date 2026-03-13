PRF prende dupla com anabolizantes e medicamento proibido na Dutra, em Piraí

Dois homens foram presos em flagrantes pela Polícia Rodoviária Federal, na noite de quinta-feira (dia 12), durante uma fiscalização de rotina no km 233 da BR-116 (Rodovia Presidente Dutra), em Piraí. A dupla, que viajava em um Toyota Corolla, transportava esteroides anabolizantes e um medicamento para emagrecimento proibido pela Anvisa.

A equipe da PRF interceptou o veículo no sentido Rio de Janeiro por volta das 19h. Segundo os agentes, o motorista e o passageiro são moradores de Cabo Frio, na Região dos Lagos, e informaram que estavam retornando de uma viagem de dois dias a Foz do Iguaçu (PR), onde cruzaram a fronteira para realizar compras no Paraguai.

Ao serem questionados sobre a presença de itens ilícitos, o condutor admitiu o transporte de substâncias controladas. No interior do veículo, os policiais encontraram:

Anabolizantes: Unidades de Durateston Plus Gold, Drostanolona e Metenolona.

Medicamento Proibido: 24 ampolas de Tirzepatida (Lipoless). O produto é de origem estrangeira e sua comercialização foi recentemente proibida pela Anvisa por meio da Resolução 690/2026.

Fraude em Receituários

Para tentar justificar a posse dos medicamentos, os homens apresentaram Receituários de Controle Especial que ostentavam timbres da Secretaria de Saúde de Cabo Frio, além de carimbos com CRM e CPF de profissionais da saúde.

No entanto, a farsa foi descoberta na sede policial. O motorista confessou aos agentes da Polícia Federal que ele mesmo fraudou os documentos, preenchendo todos os campos e falsificando as assinaturas para tentar burlar a fiscalização rodoviária.

Desfecho e Crimes

Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal de Volta Redonda. Ambos responderão pelos crimes de:

Contrabando;

Falsificação e Uso de Documento Público Falso;

Crime Contra a Saúde Pública.

O material foi apreendido e passará por perícia técnica. Os presos permanecem à disposição da Justiça Federal.

Foto: Divulgação/PRF