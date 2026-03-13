Itatiaia divulga edital de processo seletivo com 152 vagas para a área da saúde

A Prefeitura de Itatiaia vai abrir, a partir do dia 23 de março, as inscrições para um processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de profissionais para a área da saúde. Ao todo, serão oferecidas 152 vagas para diferentes cargos.

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 23 e 27 de março, das 8h30min às 11h e das 13h30min às 16h, na sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), localizada na Avenida dos Expedicionários, no Centro.

De acordo com o edital nº 006/2026, publicado no Boletim Oficial do município na quinta-feira (dia 12), as oportunidades contemplam diversas funções, entre elas médicos especialistas, cirurgião, enfermeiro, engenheiro clínico, farmacêutico, biólogo, bioquímico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, assistente social, dentista, cuidador, auxiliar de saúde bucal, técnico de enfermagem, técnico de laboratório, técnico em radiologia e maqueiro.

Para participar, os candidatos deverão retirar e preencher o formulário de inscrição diretamente na SMS e apresentá-lo no local junto com a documentação exigida no edital.

Entre os requisitos estão ter idade mínima de 18 anos, ser brasileiro nato ou naturalizado, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares e possuir a formação exigida para a função pretendida. Também não podem participar candidatos que tenham sofrido penalidades decorrentes de processo administrativo disciplinar nos últimos cinco anos, contados a partir da publicação do edital.

O processo seletivo prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, desde que a limitação seja compatível com as atribuições do cargo, conforme previsto na legislação federal. Além disso, 20% das vagas serão destinadas a candidatos afrodescendentes, conforme determina a lei.

A seleção dos candidatos será realizada em duas etapas: análise curricular, por meio de prova de títulos e experiência profissional, e entrevista.

Segundo o edital, as contratações terão prazo inicial de seis meses, podendo ser prorrogadas conforme a necessidade da administração municipal, nos termos da legislação vigente.

O edital completo pode ser consultado no Boletim Oficial disponível no site da Prefeitura de Itatiaia site (www.itatiaia.rj.gov.br). O resultado final do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 8 de maio de 2026.



