Ferrinhos: Obra do Museu do Videogame gera queixa de moradores; BAC acelerado e Hospital Veterinário segue sem previsão de inauguração

Chiadeira I

O anúncio do prefeito Neto (PP) sobre o início das obras do Museu do Videogame nas antigas dependências do bloco Os Caretas, entre os bairros Sessenta e Monte Castelo, não caiu bem entre parte dos moradores daquela região. A queixa é que, em vez do novo equipamento cultural, a prioridade deveria ser a ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) que funciona ao lado.

Chiadeira II

Enquanto isso, moradores do bairro Conforto e de áreas vizinhas seguem à espera da reinauguração do Cais. A reabertura do espaço, prometida há meses, ainda não saiu do papel, e a paciência da vizinhança começa a diminuir.

Construção

Mesmo sem ter concluído as obras do Cais Conforto, o prefeito Neto segue tentando tirar do papel promessas feitas na campanha. Já começou a sondagem do terreno ao lado da Arena Esportiva Nicolau Yabrudi, na Voldac, área que deve receber um novo posto de saúde.

BAC

Por falar em obras, avançam em ritmo acelerado os trabalhos de construção do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar, no bairro Roma.

Atraso

Já a construção do Hospital Veterinário Municipal, no Rústico, segue em ritmo bem mais lento. A obra caminha a passos de cágado e ainda sem previsão de conclusão.

Saiu I

Paulo Freitas deixou, na semana passada, o cargo de administrador do Hospital Regional, no bairro Roma, em Volta Redonda, função que ocupava há pelo menos cinco anos. A saída ocorre poucos dias após a Fundação Estadual de Saúde assumir oficialmente a gestão da unidade, no último dia 1º de março, com o encerramento do contrato da Organização Social Ideas, que administrava a unidade até então.

Saiu II

Segundo informações de bastidores, Freitas não teria concordado com as condições estabelecidas pela nova gestora estadual para a continuidade de seu trabalho e optou por deixar o cargo. O Hospital Regional é uma das principais unidades públicas de atendimento do Sul Fluminense, e a mudança administrativa acontece em meio à transição de modelo de gestão.

Canal

A Prefeitura de Volta Redonda homologou a licitação para a construção da nova Avenida do Canal, no Aterrado. O contrato, no valor de R$ 5,8 milhões, foi adjudicado à Santa Luzia Engenharia e Construções, que ficará responsável pelas obras de contenção com muro gabião e pela abertura da nova via. O processo foi definido pelo critério de menor preço global. Nos bastidores, a expectativa é que a intervenção ajude a reorganizar o tráfego na região, uma das mais movimentadas da cidade

Saneamento I

O Comitê da Bacia do Médio Paraíba do Sul promove, no próximo 26 de março, às 13h, na Câmara de Volta Redonda, um evento pelo Dia Mundial da Água com foco em saneamento na região. Na ocasião, serão entregues estudos e projetos de Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) para cinco municípios da Região Hidrográfica III: Volta Redonda, Rio das Flores, Porto Real, Mendes e Barra do Piraí. O investimento soma cerca de R$ 1,9 milhão, com recursos da cobrança pelo uso da água previstos no Plano de Bacia.

Saneamento II

Os projetos foram elaborados pela Consducto, com acompanhamento da DHF Consultoria e Engenharia. A ideia é garantir qualidade técnica e deixar os municípios prontos para buscar recursos estaduais e federais destinados às obras. A expectativa é reduzir a carga poluidora e melhorar a qualidade das águas do rio Paraíba do Sul, além de reforçar ações de saúde pública e preservação ambiental.

Conectados I

A Secretaria Executiva da Ilha Grande, em Angra dos Reis, concluiu a instalação de 11 rádios via satélite em comunidades da ilha para garantir comunicação direta com o continente em casos de emergência, especialmente quando faltam energia elétrica e internet. Os equipamentos foram instalados em Palmas, Dois Rios, Parnaioca, Provetá, Praia Vermelha, Araçatiba, Praia da Longa, Bananal, Japariz, Vila do Abraão e Aventureiro.

Conectados II

A rede se conecta a duas bases no continente: Defesa Civil e Secretaria de Segurança Pública. Os aparelhos ficaram em locais públicos, como escolas e igrejas. Onde há energia, funcionam com baterias de até 24 horas de autonomia. Nas localidades sem rede elétrica (Palmas, Parnaioca e Aventureiro) operam com painéis solares.

Franquias I

O mercado de franquias no Rio de Janeiro movimentou mais de R$ 28,5 bilhões em 2025, crescimento de 7,1% em relação ao ano anterior. Com isso, o estado se mantém como o segundo maior mercado de franchising do país. O avanço também apareceu na expansão das operações: o número de unidades franqueadas chegou a 18.777, alta de 1,6%, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Franquias II

Ainda de acordo com a ABF, os segmentos que mais puxaram o faturamento do setor no estado no último ano foram Limpeza e Conservação, seguidos por Saúde, Beleza e Bem-estar, além de Entretenimento e Lazer, áreas que vêm ampliando presença e diversificando as oportunidades de negócios no mercado fluminense.

Eleições I

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou por unanimidade, no último dia 2, a resolução que estabelece o calendário oficial das Eleições gerais brasileiras de 2026. Pelo cronograma, o primeiro turno ocorrerá em 4 de outubro, quando os eleitores escolherão presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Já o segundo turno, se necessário, está marcado para 25 de outubro.

Eleições II

Além das datas de votação, o Tribunal Superior Eleitoral definiu prazos importantes para partidos, candidatos e eleitores ao longo do ano eleitoral. O dia 5 de março marcou o início da chamada janela de migração partidária, válida até 3 de abril, período em que deputados federais, estaduais e distritais podem trocar de legenda sem risco de perda do mandato. Já em 1º de abril começa a veiculação da propaganda institucional do TSE em rádio e TV para incentivar a participação feminina, de jovens e das populações negra e indígena na política. A campanha institucional segue até 30 de julho.

Eleições III

Outro marco do calendário ocorre em 4 de abril, prazo final para renúncia de presidentes, governadores e prefeitos que pretendam disputar outros cargos. Já o dia 6 de abril é o último para solicitação on-line de alistamento, transferência ou revisão eleitoral para eleitores sem biometria válida. Em 1º de junho vence o prazo para que a União repasse ao Tribunal Superior Eleitoral os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).

Eleições IV

Na reta final do calendário, o início da prioridade postal para envio de material de propaganda por partidos, federações e coligações ficou definido para 5 de agosto. No dia seguinte, 6 de agosto, começa oficialmente a veiculação da propaganda eleitoral nas emissoras de rádio e televisão, tanto na programação normal quanto nos noticiários.

Sem professor

Pais de alunos da Educação Infantil da Escola Municipal Professor Wladir de Souza Telles, no Jardim Vila Rica, reclamam da falta de professor e de auxiliar na turma. Sem equipe completa, as crianças têm sido liberadas às 9h30min ao longo de março. Pais aguardam uma solução da secretaria municipal de Educação.