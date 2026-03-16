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Após mutirão com mais de 500 castrações, Prefeitura inicia atendimento veterinário itinerante nos distritos de Barra do Piraí

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FOLHA DO ACO
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A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal, dará início a uma nova etapa das ações voltadas ao cuidado com cães e gatos no município. Após o sucesso do mutirão de castração realizado em parceria com a Fundação Dom André Arcoverde (FAA Pet) e a entrega do Castramóvel Municipal, a secretaria vai percorrer os distritos levando assistência veterinária e agendamento itinerante para futuras castrações. O primeiro distrito vistado será Dorândia, no dia 23 de março.

Nesta fase do projeto, não serão realizados procedimentos de castração. Durante as visitas, a equipe realizará atendimento veterinário básico, avaliação dos animais, orientações aos tutores e agendamento para o programa de castração, garantindo que os moradores dos distritos também tenham acesso aos serviços de cuidado e bem-estar animal.

De acordo com a secretária municipal de Bem-Estar Animal, Luciene Maria, a proposta é ampliar o alcance das políticas públicas voltadas à causa animal.

“Depois de uma ação muito positiva no Centro, com grande participação da população, agora vamos até os distritos para garantir que mais pessoas tenham acesso aos serviços veterinários e possam cadastrar seus animais para as próximas castrações. É um trabalho de cuidado, prevenção e responsabilidade”, destacou.

A prefeita Katia Miki ressaltou que a iniciativa reforça o compromisso da gestão com a proteção animal em todo o município.

“Nosso objetivo é levar os serviços cada vez mais perto da população. Com o Castramóvel e essa parceria importante que tivemos, estamos ampliando o acesso ao atendimento veterinário e organizando novas etapas de castração para atender também os distritos”, afirmou.

A equipe da Secretaria de Bem-Estar Animal estará presente em Dorândia entre os dias 23 e 26 de março, seguindo para Vargem Alegre de 30 de março a 2 de abril. Em seguida, o serviço chegará ao distrito da Califórnia entre os dias 13 e 16 de abril, e será encerrado em São José do Turvo entre os dias 29 de abril e 3 de maio, sempre com foco na assistência veterinária e no agendamento das futuras castrações.

A Prefeitura reforça que nessas datas serão realizados apenas atendimentos veterinários e agendamentos, sem a realização de castrações. As cirurgias serão marcadas posteriormente, de acordo com o cronograma do programa municipal.

Cronograma da assistência veterinária e agendamento itinerante

23 a 26 de março – Dorândia

30 de março a 2 de abril – Vargem Alegre

13 a 16 de abril – Califórnia

29 de abril a 3 de maio – São José do Turvo

Foto: Secom

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